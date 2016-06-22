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ağrı'da süt kazanına düşen çocuk feci şekilde yandı

AĞRI'DA SÜT KAZANINA DÜŞEN ÇOCUK FECİ ŞEKİLDE YANDI

Yazın yanık vakalarının en çok arttığı dönem... Ağrı'da süt kazanına düşen küçük çocuk ölümden döndü.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:25
Puan Ver : Ağrı'da Süt Kazanına Düşen Çocuk Feci Şekilde Yandı(9/10)8


Ağrı'da süt kazanına düşerek feci şekilde yanan 2 yaşındaki çocuk Erzurum'da tedavi altına alındı.  Olay, önceki gün Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek köyünde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki A.T., bahçede annesinin kaynattığı süt kazanına düştü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan A.T.'yi süt kazanından çıkaran annesi çocuğu soğuk suya tuttu. A.T. Ağrı'da yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı. Erzurum'da tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.








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