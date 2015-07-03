

Eleşkirt ilçesinde iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi öldü, aralarında jandarma erinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Tahir beldesi Gültepe Mahallesi'nde yapılacak çocuk parkının yeri yüzünden iki aile arasında tartışma çıktı.







Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, olay yerine gelen jandarma ekipleri taraflara müdahale etti.







Kavgada iki aileden 9 kişi ile olaya müdahale eden Aydıntepe Jandarma Komutanlığında araç şoförü olarak görevli Jandarma Er E.Ç. yaralandı.







Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemil Kılıç, müdahaleye rağmen öldü.







Durumu ağır olan bazı yaralılar Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.







Jandarma ekipleri, olay yeri ile hastanede güvenlik önlemi aldı.