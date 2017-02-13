Beklenen Toplantı Sona Erdi! Chp, Aym'ye Gidecek Mi?
Ağrı'da Sebze Pazarının Çatısı Kardan Çöktü
Çiftçilerle Çobanlar Çatıştı: 30 Ölü
Google'dan Sevgililer Günü Doodle'ı!
Alzheimer Riskini Yüzde Otuz Azaltıyor!
Beyaz Saray, Trump'ın Danışmanı Flynn'i Savunmadı
Kartal Metrosu'nda Korkunç Olay!
Prim Borçlarında Son Durum!
Yeni Doğum Yapan Annelere Müjde!
Varlık Fonu 1.2 Trilyon Dolarlık Kaynak Yaratacak!
Şeyma Subaşı Yeni İşini Böyle Tanıttı
Mhp'de 4 İsme İhraç Talebi
Galatasaray, İsrail Deplasmanında
Reina Katliamcısı Abdulkadir Masharipov İdamını İstedi
Düzce De Uyuşturucu İle Topyekun Mücadele
Bu Görüntü İsveç'i Karıştırdı!
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmin Anketini Açıkladı
Abd'de Barajda Delik Oluştu, Kasaba Boşaltıldı!
Galatasaray'dan Tudor'a Teklif Yok
Yıllık 140 Bin Tl'ye Eleman Arıyor!

ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü

AĞRI'DA SEBZE PAZARININ ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ

AĞRI'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Yaralılar var

Tarih : 13 Şubat 2017, 17:12
Puan Ver : Ağrı'da Sebze Pazarının Çatısı Kardan Çöktü(7/10)9


Ağrı'da bir pazar yerinin kar biriken çatısı çöktü, olayda  yaralananlar olduğu bildirildi.

Murat Mahallesi 29. Ekim Caddesi'nde, geniş bir alana kurulu sebze  meyve satışı yapılan pazar yeri, çatısı üzerindeki kar birikintisi yüzünden  çöktü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ağrı  Da  Sebze  Pazarının  Çatısı  Kardan  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER