AĞRI'DA SEBZE PAZARININ ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
AĞRI'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Yaralılar var
Ağrı'da bir pazar yerinin kar biriken çatısı çöktü, olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
Murat Mahallesi 29. Ekim Caddesi'nde, geniş bir alana kurulu sebze meyve satışı yapılan pazar yeri, çatısı üzerindeki kar birikintisi yüzünden çöktü.
kaynak:milliyet
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