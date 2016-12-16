Ağrı'da, eylem yapmak amacıyla ülkeye giriş yaptığı değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Rusya uyruklu H.M. yakalanıp, tutuklandı.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 3 Aralık tarihinde kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Rusya uyruklu H.M. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, farklı kişilere ait sahte geçici koruma kimlik belgeleri, aralarında kendisinin de bulunduğu DEAŞ paçavrası altında çekilmiş fotoğraflar ile dijital materyaller ele geçirildi.







Türkiye'ye illegal yollardan eylem yapmak için geldiği değerlendirilen H.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







kaynak:sabah