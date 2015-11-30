

Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, güvenlik kuvvetleri tarafından Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde icra edilen "Şehit Tankçı Yarbay İhsan Ejdar-1" operasyonunda, 6 sığınak ve birbirine irtibatlı 4 mağara tespit edildi.







Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Tankçı Yarbay İhsan Ejdar'ın isminin verildiği operasyonla tespit edilen sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi. Buna göre, tespit edilen mağara ve sığınaklar kış tertiplenmesine hazırlanan teröristlerin kullanamayacağı tarzda tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edildi. 27 Kasım saat 18.00'da başlayan, çok zor arazi ve çetin hava şartları altında gerçekleştirilen operasyon 28 Kasım 2015 saat 22.00'da sona erdi. Operasyona katılan birliklerin emniyetle kışlalarına döndüğü belirtildi