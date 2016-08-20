

Ağrı'da güvenlilk güçlerimizle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığı dün gece saatlerinde gelen son dakika haberleri arasında yer aldı. Ağrı'da, Sinek Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, 1 terörist de öldürüldü. Sinek Yaylası'nda bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı bir grup terörist, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte, 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Sinek Yaylasında PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlimiz yaralanmış, 1 PKK'lı terörist öldürülmüştür" denildi.



Yaralı askerler Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan askerlerden 1'i askeri helikopter ile Erzurum'a sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği öğrenildi.