AĞRI'DA PATLAMA: 4 ASKER YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 12.20'de Doğubayazıt güneyinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait bir aracın intikali esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 5 kahraman askerden 1'i ağır, 3'ü ise ayakta tedavileri yapılacak şekilde yaralandı. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
kaynak:hürriyet
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