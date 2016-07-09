

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Taşkesen köyü, Kurt Tepe mevkiinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda kullanılan mevzilerin bulunduğu bölgede, araziye Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirildiği sanılan Mayın/EYP düzeneğinin saat 09.30 sıralarında infilak ettiği belirtildi.







Patlama neticesinde bölgede hayvan otlatmakta olan Fettah Erden'nin (14) hayatını kaybettiği, Sinan Çiftçi‘nin (19) ise yaralandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:







“Yaralanan Sinan Çiftçi'nin diyadin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Diyadin Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”192.168.1.45