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AĞRI'DA OPERASYON, ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA!


AĞRI'DA OPERASYON, ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA!
Tarih : 04 Ekim 2015, 20:01
Puan Ver : Ağrı'da Operasyon, Şemdinli'de Çatışma!(0/10)


Edinilen bilgiye göre bölücü terör örgütü mensuplarının sığınaklarının bulunduğu tespit edilen Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası mevkisinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı.



PKK'nın Korhan Yaylası'nda merkez olarak kullandığı hedeflerin ateş altına alındığı operasyon devam ediyor.








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