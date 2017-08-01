Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ballıbostan Köyü'nde çiftçilikle geçimini sağlayan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Ahmet Yıldız, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde dışarıya çıkarken kuduz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısında yüzü parçalanan Ahmet Yıldız, yakınları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız'ın hastanede doktorlar tarafından yüzüne dikiş yapıldığını ve sadece bir iğne vurulduğunu ardından hastaneden taburcu edildiği iddia ediliyor. 25 Temmuz'da köyde rahatsızlanan Ahmet Yıldız, Ağrı'dan Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Yıldız, önceki gün hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi dün köy mezarlığına getirilerek defnedildi. Gözyaşlarına boğulan Yıldız ailesini köylü vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Ahmet Yıldız için köyde taziye çadırı kurulurken, köpeğin ısırdığı Muhammet Polat'ın tedavisi devam ediyor.

KÖYLÜLER KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün oldukları ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren ölen Ahmet Yıldız'ın kardeşi Yusuf Yıldız, kuduz köpeğin köye korku saldığını ve köylülerin akşam saat 18.00'den sonra dışarıya çıkamadıklarını söyledi.

Köyde sokak lambalarının bulunmadığını geceleri köyün karanlığa gömüldüğüne dikkat çeken Yıldız, vatandaşların korku ile yaşadıklarını dile getirdi. Kuduz köpeğin yakalanamadığını ifade eden Yıldız "Ağabeyim 3 Temmuz günü akşam saatlerinde tuvalete çıkmak için dışarı çıktığında nerden geldiğini bilmediğimiz bir köpek tarafından ısırılıyor. Ağabeyimin yüzü parçalandığı için hemen hastaneye götürdük. Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirdik ve tek iğne yapıldı ve bu iğne hiçbir işe yaramadı. Bizlere de Erzurum'da aşı yapıldı. Ben bunu Erzurum'daki doktorlara da söyledim, bu bir ihmal, Ağrı Devlet Hastanesi'nin bir ihmalidir. Yarım saat içerisinde hasta acile yetişiyor. Acil'in yaptığı ilk müdahale sadece iğne vurmak oluyor. Hastane de bile kanı durmuyordu. Bir, iki saat içerisinde ameliyata aldılar ve dikiş attılar. Normal bize söylenen dikiş atılmaması gerekiyor. Köpek ısırığı veya başka bir ısırık olur bunlara dikiş atılmıyormuş. Ama acil servisin yaptığı dikiş atmak ve bir, iki gün içerisinde taburcu olması, zaten gözde o yara olmasa aynı gün taburcu ediliyor. Ben Türkiye'de birçok doktorla görüştüm. Doktorların bize söylediği eğer aşı yapılmış olsaydı böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Aşı yapılmamış sadece bir iğne yapılmış, normal yapılması gereken iğnede yapılmamış. O aşıyı bizde oluyoruz, bize yapılan iğne ağabeyime yapılmamış" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE SADECE BİR TANE AĞRI KESİCİ İĞNE VURUYORLAR"

Ağabeyinin Erzurum'a sevk edildiği gün çok rahatsızlandığını vurgulayan Yıldız, "Biz istiyoruz ki insanlar ölmesin, ağabeyim öldü artık. Ağabeyim ilk fenalaşmaya başladığı 25 Temmuz Pazartesi günü hastaneye gidiyor sadece bir tane ağrı kesici iğne vuruluyor. Ağabeyimin belirtileri zaten her şeyi gösteriyordu. Hastane'de sadece bir tane iğne yaptırıyorlar. Olayın olduğu gün aynı köpek köyde başka bir çocuğu da ısırıyor. Köpeğin akıbeti ve daha nerede olduğu da belli değil. Aynı saat içerisinde 2 kişiyi ısırıyor. Bu hastaneye ve gerekli bütün mercilere bildiriliyor. Bu köpeğin kontrol altına alınması lazım. Köpeği değişik yerlerde görenler olmuş, köpeğin akıbeti hakkında her hangi bir bilgi yok ve tehlike daha ortada devam ediyor. Ben bu işin takipçisiyim, gerekli bütün yerlere suç duyurusunda bulunacağım. Bir ihmal söz konusu ve bu ihmali yapanlar cezasını çekecek. Devletten soruşturmanın peşini bırakmamalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

DİĞERİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aynı saat içerisinde köpeğin ısırdığı ikinci kişi olan 14 yaşındaki Muhammed Polat adlı çocuk ise akşam saatlerinde oyun oynarken köpeğin kendisini ısırdığını ağabeyi ve dayısının kendisini köpekten kurtardığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Polat, "Amcamın evinin yanında oynuyorduk. Baktık yukarıdan hızlıca bir köpek geliyordu bizde koştuk, küçük dayımın oğlu da küçük olduğu için geride kaldı. Köpek onu tutacaktı, bende onu kurtarmak için koştum. Köpek de benim bacağımdan tuttu. Dayım ve ağabeyim beni direk hastaneye götürdüler. İbrahim ağabeyim yaramı temizledi. Ardından doktorlar aşı vurdular. Şu anda sağlık durumum iyidir" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada