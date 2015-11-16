

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.







Alınan bilgilere göre, Hasan Keyif Mahallesi mevkisinde, İran'a günübirlik eşya almaya giden ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 JR 7176 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen 55 D 27410 İran plakalı yolcu otobüsü çarptı.







Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 7 kişi sıkışarak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine, 7 kişinin cesedinde ambulanslarla morga kaldırıldı. Kazanın ardından İran otobüsünde bulunanlar olay yerinden kaçtı.







Ölü ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.