AĞRI'DA İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyesi iki terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı tarafından Doğubayazıt kırsalında başlatılan operasyonda teröristler ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada, iki bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü. Teröristlerle birlikte bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bu tüfeğe ait üç şarjör ve 30 fişek, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait dört şarjör ve 60 fişek, dört el bombası, beş pil ve bir radyo ele geçirild
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