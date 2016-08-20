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ağrı'da çatışma: 3 asker yaralı

AĞRI'DA ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI

Ağrı'nın Sinek Yaylasında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralanırken, 1 terörist ölü ele geçirildi.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 12:52
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Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sinek Yaylasında PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlimiz yaralanmış, 1 PKK'lı terörist öldürülmüştür” denildi.








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