AĞRI'DA ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI
Ağrı'nın Sinek Yaylasında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralanırken, 1 terörist ölü ele geçirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sinek Yaylasında PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlimiz yaralanmış, 1 PKK'lı terörist öldürülmüştür” denildi.
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