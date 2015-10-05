AĞRI'DA ASKERİ ARAÇ KAMYONA ÇARPTI: 11 YARALI!
Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametine giden ve şoförü öğrenilemeyen 04 DC 893 plakalı askeri araç, Selahattin Eyyubi Parkı'na doğru ilerleyen Nurullah Öner yönetimindeki Ağrı Belediyesine ait 04 AB 306 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada Ağrı Belediyesine ait aracın şoförü Nurullah Öner çenesinden yara alırken, askeri araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen şoför ile birlikte 7 er ve 3 rütbeli asker çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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