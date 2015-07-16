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AĞRI'DA 1 SAATLİK ÇATIŞMA


AĞRI'DA 1 SAATLİK ÇATIŞMA
Tarih : 16 Temmuz 2015, 14:36
Puan Ver : Ağrı'da 1 Saatlik Çatışma(7/10)5


Dün saat 19.30 sıralarında Doğubayazıt'ın Ağrı Dağı eteklerindeki Topçatan ile Demirkapı köyleri arasında, PKK'lılar ile bölgede önlem alan güvelik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Doğubayazıt- Gürbulak karayolunda da ulaşım aksadı. Bir saatten fazla sürdüğü öne sürülen çatışmadan sonra PKK'lılar Ağrı Dağı'na çekilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. 


 


Topçatan ve Demirkayı köylerinin giriş- çıkışını kontrol altında alan güvenlik güçleri çatışmayla ilgili bilgi vermedi. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen çatışma nedeniyle köylüler, gece korkudan dışarı çıkamadıklarını söyledi.







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