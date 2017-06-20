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ağrı kesici yerine kırmızı biber tüketin

AĞRI KESİCİ YERİNE KIRMIZI BİBER TÜKETİN

Eklem ağrıları her yaştan insanın kabusu haline geldi. İngiliz beslenme uzmanı Shona Wilkinson, hemen ağrı kesicilere sarılmak yerine bol bol kırmızı biber tüketmek gerektiğini söyledi

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:53
Puan Ver : Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin(7/10)4


Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan hareketsiz yaşam ve obezite, eklem ağrılarına davetiye çıkarıyor. Romatizma, bazı vitamin eksiklikleri, dolaşım bozuklukları, sinir ucu iltihaplanmaları, spor yaralanmaları, kırık veya çatlakla ayrı ayrı birer ağrı nedeni olabilir. Bazen de bu ağrıların kökeni psikolojiktir. Aslında doğal çözümlerle bu ağrıları hafifletebilirsiniz. Yemeklerimizin vazgeçilmezi kırmızı acı biberin faydalarını İngilizler de keşfetti.



Beslenme uzmanı Shona Wilkinson "Avuç avuç ilaç içmek yerine ağrılarınızı doğal yöntemlerle kesebilirsiniz" dedi. Acı biberden elde edilen madde olan capsaicinin ağrıları kestiğini söyleyen Wilkinson, "Kırmızı acı biberin eklem iltihabı ve ağrılarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır. Yapılan bir çalışmada şiddetli eklem ağrısı çekenlere capsaicin enjekte edilmiş ve hastaların ağrıları büyük oranda geçmiştir. Bu nedenle acı biberi, salatalarınızdan sandviçlerinize kısacası tüm yemeklerine ekleyebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.



Kırmızı biberin faydaları saymakla bitmez:



Mide rahatsızlığı, bağırsak gazını düzenleme, mide ağrısını kesme, diyare tedavisi ve mide kramplarında doğal bir çare olarak sindirime yardımcı olmak için kullanılır.



Zayıf dolaşımın iyileştirilmesi, aşırı kan pıhtılaşmasının tersine çevrilmesi, yüksek kolestrolün düşürülmesi ve kalp hastalığının engellenmesi gibi koşullar için de kullanılır.



Cilt üzerine uygulandığında çok kuvvetli ağrı giderici özelliklere sahiptir.



Beyin, ağrı mesajları taşıyan kimyasal maddenin etkisini azaltır.



Meme, prostat, yemek borusu, mide, mesane, karaciğer ve akciğer gibi birçok kanser hücresini öldürdüğü tespit edilmiştir.



Kırmızı biber C vitamini açısından zengindir. C vitamini oranı limondan daha çoktur.



Doğal metabolik hızı artırma özelliğine sahip olmakla beraber bu özelliği ile aynı zamanda iştah açıcı etki de göstermektedir.



Kolera ve gut hastalıklarının tedavisinde kullanılmakta, kramp ağrılarının geçirmede etkili olmaktadır.



Terlemeyi artırarak vücuttan toksin atılmasına yardımcı olmaktadır.



 



kaynak:sabah








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