O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ağrı kesici kalpten vuruyor

AĞRI KESİCİ KALPTEN VURUYOR

Cİddi kalp krizi riski taşıyan kişilerin ağrı kesici kullanırken, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmeleri gerektiği tavsiye ediliyo

Tarih : 08 Eylül 2015, 09:09
Puan Ver : Ağrı Kesici Kalpten Vuruyor(5/10)6


Gereksiz kullanıldığında, böbrekler ve mide üzerinde olumsuz etkisi bilinen ağrı kesicilerin kalp ve damar sağlığına da zarar verdiği bildirildi. Özellikle baş, diş ya da eklem ağrılarında sıklıkla kullanılan ve (non steroid) olarak adlandırılan steroid olmayan ağrı kesicilerin kalp sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri olduğunu söyleyen uzmanlar, daha önce kalp krizi geçirmiş ve baypas ameliyatı olmuş kişilerin ağrı kesicileri mutlaka bir kardiyoloji uzmanı gözetiminde kullanmaları konusunda uyarıda bulunuyorlar.








Etiketler: Ağrı  Kesici  Kalpten  Vuruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER