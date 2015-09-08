

Gereksiz kullanıldığında, böbrekler ve mide üzerinde olumsuz etkisi bilinen ağrı kesicilerin kalp ve damar sağlığına da zarar verdiği bildirildi. Özellikle baş, diş ya da eklem ağrılarında sıklıkla kullanılan ve (non steroid) olarak adlandırılan steroid olmayan ağrı kesicilerin kalp sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri olduğunu söyleyen uzmanlar, daha önce kalp krizi geçirmiş ve baypas ameliyatı olmuş kişilerin ağrı kesicileri mutlaka bir kardiyoloji uzmanı gözetiminde kullanmaları konusunda uyarıda bulunuyorlar.