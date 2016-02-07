AĞRI - ERZURUM KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
Ağrı-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ağrı-Erzurum E-80 karayolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kar ve tipi nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda, kar yağışına hazırlıksız yakalanan uluslararası yük taşımacılığı yapan tır sürücüleri zor anlar yaşadı.
Birçok tır sürücüsü, yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarına çekip beklemek orunda kaldı.
Karayolları ekipleri de karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Karayolları 123. Şube Şefi Fuat Öztürk'ani bastıran kar yağışı nedeniyle, Ağrı- Erzurum karayolunun Eleşkirt Güneykaya mevkisinde zincirsiz yola çıkan tırların yolda kayarak makaslama yaptığını söyledi.
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