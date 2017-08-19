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Ağrı Devlet Hastanesi'nde Yerde Yatan Hasta Kadının Görüntüsü Tepki Çekti

AĞRI DEVLET HASTANESİ'NDE YERDE YATAN HASTA KADININ GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ağrı Devlet Hastanesi koridorlarında yere yatarak tedavi edilmeyi bekleyen kadının görüntüsü tepkilere neden oldu. Çevredeki vatandaşlar ise skandal görüntüyü kameraya kaydetti.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Ağrı Devlet Hastanesi'nde Yerde Yatan Hasta Kadının Görüntüsü Tepki Çekti(9/10)5

Ağrı Devlet Hastanesinde hasta bir kadının koridorlarda yerde uzun süre yatması ve müdahalenin geç yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Cep telefonları ile videoya alınarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntü büyük bir tepkiye neden oldu.

YERDE MÜDAHALE EDİLMEYİ BEKLEDİAğrı Devlet Hastanesi'nde yakınları tarafından hastaneye tedavi olmak için gelen hasta bir kadın koridorda uzun bir süre yerde müdahale edilmeyi bekledi. Hastane çalışanlarının hasta kadına oldukça geç müdahale etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

"BURADA BİR İNSAN ÖLÜYOR"

Hasta kadına ilk olarak vatandaşlar müdahale ediyor. Kürtçe konuşan bir kadın, "Bir saattir yerdedir" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Beyler buraya bir yetkili baksın, burada bir insan ölüyor" ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü binlerce kez paylaşıldı. Uzun süre yerde bekleyen kadına daha sonra hastanede çalışan hemşireler müdahale ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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