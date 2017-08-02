AĞRI DAĞI'NDA PKK'YA AİT GÜDÜMLÜ TANKSAVAR FÜZESİ BULUNDU
Ağrı Dağı'nda bir mezrada, terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi. Füze, incelemelerin ardından imha edildi.
Ağrı Dağı'nda, PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının ardından, 29 Temmuz 2017'de Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında yapılan arazi taraması sonucu terör örgütü PKK tarafından arazide kullanıldığı belirtilen AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Tanksavar füzesi, incelemelerin ardından imha edildi.
Kaynak: haberinburada
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