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Ağrı çeken Çinlinin kulağından kurtçuklar çıktı

AĞRI ÇEKEN ÇİNLİNİN KULAĞINDAN KURTÇUKLAR ÇIKTI

Çin'de kulak ağrısı çeken hastanın kulağından çıkanların görüntülendiği video izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Genç adamın kulağından onlarca kurtçuk çıkarıldı.

Tarih : 30 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı(10/10)6

Çin'de kulak ağrısıyla hastaneye giden çocuğun kulağından çıkanlar herkesi şoke etti. Kulağındaki düzinelerce kurdun temizlenme işlemi sürerken metal bir kaba konulan kurtların hareket halinde olduğu görüldü.

SİNEK LARVASI

Herkesi şoke eden bu kurtların sinek larvası olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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