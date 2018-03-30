AĞRI ÇEKEN ÇİNLİNİN KULAĞINDAN KURTÇUKLAR ÇIKTI
Çin'de kulak ağrısı çeken hastanın kulağından çıkanların görüntülendiği video izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Genç adamın kulağından onlarca kurtçuk çıkarıldı.
Çin'de kulak ağrısıyla hastaneye giden çocuğun kulağından çıkanlar herkesi şoke etti. Kulağındaki düzinelerce kurdun temizlenme işlemi sürerken metal bir kaba konulan kurtların hareket halinde olduğu görüldü.
SİNEK LARVASI
Herkesi şoke eden bu kurtların sinek larvası olduğu düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alkol Alıp Dilenen Yaşlı Kadın Zabıtaya Kök Söktürdü
- Parayla İlişkiye Girdi, Tatmin Olmadım Diye Bıçakladı!
- Alçak Pkk Saldırında 6 Güvenlik Korucusu Şehit Oldu
- Mit'in Kosova'daki Fetö Operasyonuyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama
- Palalı Sabri'nin Mekanına Saldıran 'arap Çetesi' Bir İş Adamını Da Öldürmüş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani'den Pkk'ya Rest: Buradan Çıkıp Türkiye'de Eylem Yapamazsınız!
- Wikileaks'in Kurucusunun İnternet Erişimi Kesildi
- İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
- Ava Giderken Avlandı! Aslanlar Kaçak Avcıyı Yedi
- Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar