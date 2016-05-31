

Adna'da 25 yaşındaki Mehmet Cüneyt A. annesini özlediği için ağlayan kızı 4 yaşındaki İremsu A.'yı iddiaya göre öldüresiye dövüp, çöp kamyonuna attı. Kamyonun presini çalıştırmak üzereyken durumu fark eden temizlik işçileri küçük kızı ölümden kurtardı. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı dosyadan yakalama kararıyla arandığı belirlenen Mehmet Cüneyt A. gözaltına alındı.







Adna'da Merkez Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi'nde oturan Mehmet Cüneyt A., 5 yıl önce 23 yaşındaki Emine K.'yı kaçırdı. Yaklaşık 2 yıl nikahsız yaşayan çift, kızları İremsu dünyaya geldikten 5 ay sonra resmi evlilik yaptı, 2 yıl sonra da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Güzelevler Mahallesi'ndeki babaevine dönen Emine K.'ya verdi. Özel bir şirkette güvenlik elemanı olarak çalışan Emine K., pazartesi günü öğle saatlerinde kızı İremsu A.'yı, Mehmet Cüneyt A.'nın yanına gönderip işe gitti.







KÜÇÜK ÇOCUK AĞLAYINCA...







Kızını alan Mehmet Cüneyt A. da bir süre sonra kızını birlikte yaşadığı akrabalarına emanet edip kahveye gitti. Annesini özleyen İremsu A., ağlamaya başladı. Küçük kızın ağladığını haber alan Mehmet Cüneyt A., eve geldi. Bütün çabasına rağmen kızını susturamayan Mehmet Cüneyt A., iddiaya göre, ağlayan kızını dövmeye başladı. Babasının elinden kurtulan kız çocuğu sokağa kaçtı. Arkasından koşan Mehmet Cüneyt A., sokak ortasında yakaladığı kızını dövmeye devam etti.