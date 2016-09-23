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ağız ve diş sağlığı okul başarısını etkiliyor

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Yeni okul dönemi başladı. Ebeveynlerin çocuklarından en büyük beklentisi başarılı bir okul hayatı. Okulda başarılı olmanın anahtarı ise sağlıktan geçiyor.

Tarih : 23 Eylül 2016, 13:00
Puan Ver : Ağız Ve Diş Sağlığı Okul Başarısını Etkiliyor(0/10)


Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Samiye Çelik, ağız ve diş sağlığının genel sağlıktan ayrı tutulamayacağını söylüyor. Dt. Samiye Çelik “Çocukların ilk süt dişleri çıkmaya başladığında ortalama 6 aydan itibaren dişlerin ebeveynler tarafından temizlenmesini öneriyoruz. Temiz bir tülbent, pamuk ya da parmak fırça yardımıyla düzenli temizlik, erken yaşlardan itibaren şart'” dedi.

 

Beslenme alışkanlığına dikkat!

 

Diş problemleri zamanında fark edilip tedavi edilmediği takdirde, ciddi ağrı ve huzursuzluğa yol açıyor. Bu da çocuğun derslerine odaklanmasına, hatta ders ve sınav başarısına engel oluyor. Acil durumda yapılacak diş tedavileri, normal tedavilere göre daha zor ve uzun. Bu durum okul açısından önemli bir dönemde olan çocuklar için gereksiz bir zaman kaybı anlamına geliyor. Çocukların düzenli beslenmesi, şekeri mümkün olduğunca tüketmemesi, ağız sağlığı açısından çok büyük önem taşıyor. Ana ve ara yemeklerden sonra ağzı çalkalamak ve günde 2 kez diş fırçalamak çürüğü engelliyor.

 

Eğer anne baba diş fırçalıyorsa, çocuk da fırçalıyor

 

Çocukların ağız ve diş sağlığı için yapılabilecek en iyi şey onlara çok küçük yaşta diş fırçalama ve ağız bakımı alışkanlığı kazandırmak. Hatta ilk süt dişlerinin çıkmaya başladığı ortalama 6 aydan itibaren dişler ebeveynler tarafından temizlenmeli. Temizleme basitçe temiz bir tülbent ya da pamukla yapabileceği gibi, eczanelerde bulunan parmak fırçalar yardımıyla da yapılabilir. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandıracak en etkili yol, evdeki büyüklerin düzenli olarak diş fırçalamalarıdır. Aile tarafından daha önceden bir problem fark edilmediği takdirde 4 yaşından itibaren düzenli hekim kontrolleri başlamalıdır. Bu kontroller sayesinde çocuk diş hekimine ve kliniğine alışacak ve ileriki yaşlarda diş kontrolleri ve tedavileri fobi olmaktan çıkacaktır. Ayrıca günümüzde çürük analiz testleri ile çocuğun çürüğe yatkınlığı ölçülerek, uygun koruyucu programlar uygulanıyor.

 

Süt dişleri ihmal edilmemeli

 

Süt dişleri alttan gelecek daimi dişler için yer tutucu görevindedir. Süt dişlerindeki çürük, yanlış dolgu ya da eksiklik, ileriki dönemde dişlerin çapraşık olmasına neden oluyor.

 

Ayrıca süt dişlerinin enfeksiyonu, alttaki daimi dişleri de etkileyerek, yapısal ve şekilsel bozukluklara yol açıyor. Süt dişlerindeki uzun süreli çürük ve enfeksiyonlar çocukların uzun süreli antibiyotik kullanmasına da sebep oluyor. Bu da çocuğun fazladan ilaç kullanmasını ve genel sağlık durumunu etkiliyor.

 

Çürüğü önleyici gıdalar

 

Süt

Yoğurt

Fıstık

Peynir

Lifli gıdalar

Şekersiz sakızlar

Meyveler (Yemekten 2 saat sonra tüketilmeli)








Etiketler: Ağız  Ve  Diş  Sağlığı  Okul  Başarısını  Etkiliyor    haber

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