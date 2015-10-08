

Sık rastlanan sağlık sorunları arasında yer alan ve kişi tarafından fark edilmeyen ağız kokusu, ilişkilerin bozulmasına ve hatta çoğu zaman ayrılıklara bile neden oluyor. Ağız kokusuna çözüm olarak Oslo Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Meda Pharma tarafından sadece eczanelerde satışa sunulan CB12'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Diğer ağız bakım ürünleri ile kıyaslandığında çok daha uzun süreli etkili koruma elde edilen CB12, kişilerin özgüvenini arttırma ve ilişkilerini iyileştirme hedefiyle yola çıktı.







“AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK”



Ağız kokusu konulu pantomim gösterisi ve animasyon filmi ile başlayan tanıtım toplantısında açılış konuşmasını Meda Pharma Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Hakan Günaydın yaptı. Ağız kokusunun sözlerle ifade edilmeyen bir sorun olduğunu belirten Hakan Günaydın, “Ülkemiz ağız hijyeni konusunda örnek gösterilebilecek bir seviyede değil. Bu nedenle kritik bir noktada hizmet vermeye ve farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.







AĞIZ KOKUSU VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ



Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Biren ise ‘Ağız kokusu ve önleme yöntemleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ağız kokusunun tarihçesini ve nedenlerini anlatan Biren, ağız kokusunun bir hastalık olduğunu ve odorijenik bakteri ile proteinlerden kaynaklandığını söyledi. Ağız kokusunu gidermede en etkin maddenin çinko olduğunu belirten Sibel Biren, tedavideki en etkili yöntemi ise şöyle tarif etti: “Öncelikle güzel bir diş hijyeni sağlamak için diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, bakteri plaklarının kaldırılmak, dil sırtındaki bakterileri ağızdan uzaklaştırılmak ve sonuçta da gargara yaparak ağız kokusundan kurtulmak mümkün olabilir.”







12 SAAT BOYUNCA ETKİLİ



Düşük doz Klorheksidin ile düşük doz Çinko bileşiğinin sinerjik bir etkiyle ağız kokusunu en az 12 saat boyunca engellediğini belirten Prof. Dr. Sibel Biren, “Sülfür bileşenlerinin ortaya çıkabilmesi için ortamda protein ve bakterilerin bulunması gerekiyor. Bakteriler, proteinleri parçalayarak amino asitlere ve peptitlere dönüştürüyorlar. Bunlar da sonuçta uçucu sülfür gazlarını ortaya çıkarıyorlar. Bu şekilde ağız kokusu meydana geliyor. Sülfür bileşenlerini ortadan kaldıran etken madde çinko. Çinko ağızdaki salyayla temasa geçtiği zaman bileşenlerini ortama bırakıyor ve sülfür gazlarının ortaya çıkardığı kokuyu maskeliyor. CB12'nin içinde düşük doz çinko ve klorheksidin var. Ağız kokusuna neden olan bakterilerin ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor ki bu koku ortadan kalkabilsin. Klorheksidinin kullanım amacı da budur. Klorheksidin ile çinko bileşiği düşük dozda kombine kullanılarak sinerjik bir etkiyle ağız kokusunu en az 12 saat boyunca engelliyorlar. CB12'nin içerisinde klorheksidin 0,025, çinko ise 0,3 oranında bulunuyor. O nedenle CB12, ağız kokusunda çok etkili” dedi.







YÜZDE 50'YE VARAN GÖRÜLME SIKLIĞI



Ağız kokusunun şu an için toplumda yüzde 50'ye varan bir görülme sıklığı olduğunu belirten Meda Pharma Ürün Müdürü Çağlar İbrahim Taş, “Ağız kokusu bilinen en eski sıkıntılardan biri. Türkiye'de ağız kokusu nedeniyle mahkemelerin verdiği boşanma kararları bile var. Ağız kokusunun yüzde 90'dan fazlasının sebebi uçucu sülfür bileşenleridir. Bu bileşenleri ortadan kaldırdığımızda ağız kokusu da sona eriyor. Ağız kokusunun şu an için toplumda yüzde 50'ye varan bir görülme sıklığı var. CB12, ağız bakımı tamamlayan ve ağız hijyenini sağlayan bir üründür. Tek kullanım ile 12 saatlik bir koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.







KLİNİK ÇALIŞMALAR DOĞRULUYOR



Temel hedeflerinin insanlara daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek olduğunu belirten Çağlar İbrahim Taş, “Ağız kokusu insan hayatındaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Bunun ortadan kaldırılması amacıyla CB12'nin lansmanını yaptık. Birçok klinik çalışmamız CB12'nin ağız kokusunu ortadan kaldırmada en etkin yollardan biri olduğunu gösterdi. İçerisindeki farklı etken maddelerin kullanımıyla ilgili bir avantaj sözkonusu. CB12, bu şekilde ağız kokusunu ortadan kaldırma konusunda Türkiye'deki ilk ve tek ürün” dedi.







MİDE DEĞİL, AĞIZ BOŞLUĞU



Sanılanın aksine mideden değil de ağız boşluğundaki, özellikle dişler ile dilin arka ucu arasında yer alan gıda artıklarını parçalayan bakterilerin ürettiği sülfür gazlarından ortaya çıktığı saptanan ağız kokusuna karşın 12 saat süren bakım sağlayan CB12'nin içinde bulunan düşük konsantrasyonlu çinko ve klorheksidin sayesinde ağızda kokuya sebep olan sülfür gazları yok ediliyor. Piyasada bulunan ağız bakım ürünlerinin tersine ağız kokusunu maskeleme yerine yok etme özelliğine sahip olan ve 50 ml'si 10 TL, 250 ml'si 30 TL ve 500 ml'si ise 55 TL olarak fiyatlandırılan CB12, sadece eczanelerde bulunuyor.