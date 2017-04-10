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ağız kokusu deyip geçmeyin bakın nelere sebep oluyor!

AĞIZ KOKUSU DEYİP GEÇMEYİN BAKIN NELERE SEBEP OLUYOR!

Karaciğer-böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının ağız kokusu ile belirti verdiğini söyleyen uzmanlar, 'Bu durumu ciddiye alın' diye uyardı. Hem özel hem de sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusu, birçok ciddi hastalığın habercisi olabiliyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:38
Puan Ver : Ağız Kokusu Deyip Geçmeyin Bakın Nelere Sebep Oluyor!(10/10)8


Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Samiye Çelik, "Yemeklerden hemen sonra oluşan ve sabah yataktan kalkıldığında hissedilen ağız kokusu fizyolojik bir sorundur. Tedaviye ihtiyaç duymadan ve kendiliğinden geçer. Ancak bunun dışında kalan ağız kokuları birçok hastalığın belirtisi ve sonucu olabilir" diyor.



CİDDİ SIKINTI



Dt. Çelik, "Ağız kokusunun sebepleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, karaciğer ve böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi birçok hastalık yer alabilir. Bu nedenle ağızda kötü bir koku varsa mutlaka ciddiye alınması gerekir" şeklinde konuşuyor. Dt. Samiye Çelik, şu uyarılarda bulunuyor: "Ağız kokusunu engellemede hijyenin önemi büyüktü.



Dişlerin aralarında kalan yiyecekler, diş üzerindeki plaklar ağız kokusuna sebep olur. Ayrıca ağız bakımı kötü kişilerde uzun zaman iyi temizlenmeyen bölgelerde oluşan diş taşları, dişeti rahatsızlıkları, enfeksiyonlar ve çürükler ciddi ağız kokusu yaratır. Tedavi edilmediği takdirde, ağrı ve huzursuzluğa yol açar."



 



kaynak:sabah






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