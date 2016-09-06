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ağız içi yaralara dikkat

AĞIZ İÇİ YARALARA DİKKAT

Dr. Metin Aksakal, ağızda tekrarlayan yaraların hafife alınmamasını istedi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:37
Puan Ver : Ağız İçi Yaralara Dikkat(5.6/10)7


Ağızda tekrarlayan yaraların toplumun yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü ve ağrılı bir seyir izlediğini belirten Aksakal, bu rahatsızlığın kadınlarda daha fazla görülebildiğini kaydetti.



TOPLUMDA GÖRÜLME SIKLIĞI YAKLAŞIK YÜZDE 10'DUR



Aksakal, "Ağızda görülen bu yaralar sıklıkla yanak iç yüzünde, dudak, dil ve damakta görülen beyaz grimsi oldukça ağrılı lezyonlardır. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 10'dur. Gülmeyi, konuşmayı, çiğnemeyi güçleştirir. Tedaviye rağmen 1-2 hafta sürer. Bazen biri iyileşirken biri yeniden çıkar.



Genellikle tek olarak seyretse de aynı anda birkaç bölgede birden görülebilmektedir. Oluşumunu hızlandırıcı ve seyrini kötüleştirici birçok faktör saptanmasına karşın oluş nedeni tam olarak belirlenememiştir" dedi.



DÜZENLİ AĞIZ BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ



Aksakal, alkol içermeyen gargaraların kullanılması, SDS (sodyum lauril sülfat) içermeyen diş macunlarının kullanılması, düzenli ağız bakımının yapılması, baharatlı, aşırı tuzlu, asitli gıdalardan kaçınılması, düzenli uyku ve düzenli beslenme oral yaraların çıkma sıklığını azaltacağını da sözlerine ekledi.








Etiketler: Ağız  İçi  Yaralara  Dikkat    haber

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