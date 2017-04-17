AGİT'TEN REFERANDUM AÇIKLAMASI GELDİ
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı. Tespitler şöyle:
* Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti.
* Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı.
* Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi.
* Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi.
* Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı.
* Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.
YSK'NIN MÜHÜR KARARI
* Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı.
* YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz.
26 ÜLKEDEN GÖZLEMCİ BULUNUYOR
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB'den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin tespitlerinin bulunduğu esas rapor dahasonra açıklanacak.
kaynak:hürriyet
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