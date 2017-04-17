

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı. Tespitler şöyle:







* Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti.







* Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı.







* Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi.







* Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi.







* Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı.







* Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.







YSK'NIN MÜHÜR KARARI







* Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı.







* YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz.







26 ÜLKEDEN GÖZLEMCİ BULUNUYOR







Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB'den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin tespitlerinin bulunduğu esas rapor dahasonra açıklanacak.







kaynak:hürriyet