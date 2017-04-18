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agit ve akpm gözlemcilerinin, pkk gösterilerine katıldığı ortaya çıktı

AGİT VE AKPM GÖZLEMCİLERİNİN, PKK GÖSTERİLERİNE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıkları...

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:16
Puan Ver : Agit Ve Akpm Gözlemcilerinin, Pkk Gösterilerine Katıldığı Ortaya Çıktı(6/10)4


Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıkları...



Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıkları ve halk oylaması öncesi "Hayır" kampanyası yürüttükleri ortaya çıktı.



AKPM tarafından gönderilen 20 kişilik gözlemci heyetinde bulunan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko, halk oylamasından önce "Hayır" kampanyasına katıldı. Hunko, katıldığı toplantılarda ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla vatandaşları "Hayır" oyu vermeye teşvik etti. Hunko, Almanya'da ve Birleşik Sol Grubu Başkan Yardımcısı olduğu AKPM'de oturumlar sırasında Türkiye karşıtı tavırlar sergileyip, PKK yanlısı grupların toplantılarına katıldı. Alman milletvekili, Türkiye'deki halk oylaması için "Hayır" oyu verilmesi çağrısını sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde yürüttü.



 



kaynak:haberler








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