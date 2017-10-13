AĞIR VASITA ARAÇLARIN, FSM'YE GİRİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN GÜVENLİK SİSTEMİ KURULDU
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa geçişine kurulan 'güvenlik' amaçlı kameraların nedeni belli olmaya başladı. Özellikle gece yarısı 01:00 ile sabah 06:00 arasında polisler yokken köprüden geçen ağır vasıta araçlar üçüncü köprüyü kullanmayarak yasaları çiğniyor.
ÜCRET KESİNTİSİ İÇİN DEĞİL GÜVENLİK AMAÇLI
Kurulan kamera sistemi ücret alan FSM Avrupa-Anadolu geçişindeki düzenekle aynı. 21 Eylül'de İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada FSM geçişlerine konulan kameraların ücret kesilmesi için değil güvenlik amaçlı olduğu vurgulanmıştı.
Üçüncü Köprü açıldıktan sonra ağır vasıta araçlara ikinci köprüyü kullandıkları için kesilen ceza 92 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı.
Fakat bu ceza kamera sistemi olmadığı için Anadolu-Avrupa geçişlerinde polis kontrolünde kesiliyordu. Şimdi söz konusu alanda polis kontrolü olmadığı zamanlarda ağır vasıtalar kaçak geçiş yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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