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ağır diş hastalıkları karaciğerle ilgili

AĞIR DİŞ HASTALIKLARI KARACİĞERLE İLGİLİ

Danimarkalıyetkililer, ağıza giren bakterilerin karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:26
Puan Ver : Ağır Diş Hastalıkları Karaciğerle İlgili(10/10)12




Danimarkalıyetkililer, ağıza giren bakterilerin karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi. Araştırmacı Dr. Lea Gronkjaer, ağır diş eti hastalıklarına sahip kişilerde, aynı zamanda bir karaciğer hastalığı olan siroza rastlandığını belirterek, "Yaptığımız araştırmalar aşırı derecede ağız ve diş eti hastalıklarına sahip olan insanların siroza yakalanma oranının yüksek olduğunu gösterdi" diye konuştu.


 


 


kaynak:sabah









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