

Danimarkalıyetkililer, ağıza giren bakterilerin karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi. Araştırmacı Dr. Lea Gronkjaer, ağır diş eti hastalıklarına sahip kişilerde, aynı zamanda bir karaciğer hastalığı olan siroza rastlandığını belirterek, "Yaptığımız araştırmalar aşırı derecede ağız ve diş eti hastalıklarına sahip olan insanların siroza yakalanma oranının yüksek olduğunu gösterdi" diye konuştu.











kaynak:sabah