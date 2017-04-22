AĞIR DİŞ HASTALIKLARI KARACİĞERLE İLGİLİ
Danimarkalıyetkililer, ağıza giren bakterilerin karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi.
Danimarkalıyetkililer, ağıza giren bakterilerin karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini bildirdi. Araştırmacı Dr. Lea Gronkjaer, ağır diş eti hastalıklarına sahip kişilerde, aynı zamanda bir karaciğer hastalığı olan siroza rastlandığını belirterek, "Yaptığımız araştırmalar aşırı derecede ağız ve diş eti hastalıklarına sahip olan insanların siroza yakalanma oranının yüksek olduğunu gösterdi" diye konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar