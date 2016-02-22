AĞIR DARBE ALAN YPG YER DEĞİŞTİRDİ
Suriye'de Esad ve Rusya'nın taşeronluğunu yapan terör örgütü PYD/YPG hedefleri Fırtına obüsleriyle vuruldu.
Suriye'deki YPG/PYD hedeflerini 9 gündür aralıksız vuran Fırtına Obüsleri teröristlerin mevzilerini yerle bir ediyor.
İlk olarak 13 Şubat'ta angajman kurallarını uygulayan TSK tarafından Kilis sınırında Suriye'deki YPG hedeflerine yönelik obüs atışları gece gündüz devam ediyor. Hatay'dan da yine YPG hedeflerine obüslerle atışlar sürüyor. Azez ve çevresindeki Minniğ Havaalanı ile Tel Rifat'taki mevzileri ağır darbe alan YPG'liler yer değiştirmeye başladı.
BAHOZ'UN KAMPI VURULDU
Obüsler ve füze atışları ile vurulan hedefler arasında PKK'lı teröristlerin eğitildiği Bahoz Erdal'ın yönetimindeki kampların da vurulduğu öğrenildi. Afrin ve çevresinde bulunan Türkiye'ye sızan PKK'lı teröristlerin eğitim aldığı Kibar, Jinderes, Raco kampları obüslerle yapılan atışlarda yerle bir oldu. Özellikle terör örgütü PKK ve YPG için kritik öneme sahip Kibar kampındaki teröristlerin burayı boşaltıp geri çekildikleri belirtildi.
DOKUZ GÜNLÜK BİLANÇO
Türk mühendislerin yaptığı Fırtına obüsleri ve T 122 çok namlulu roketatarların Kilis ve Hatay'dan yaptığı atışlar hedefleri imha etti. 9 gündür süren top ve roket atışlarında yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 350'nin üzerinde YPvG ve PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
SUR'A ORADAN GiDiYORLAR
Kibar Kampı'nda eğitilen bombacıların Türkiye'ye sızıp Diyarbakır Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçelerinde güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) tuzağı hazırladıkları belirtildi. Aralarında Ankara bombacısı Salih Neccar'ın da bulunduğu terör örgütünün metropollere yönelik bombalı eylem militanlarının da yine bu kamplarda eğitildiği öğrenildi. Yeni angajman kuralları çerçevisinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemdePKK ve PYD'nin kamplarını vurmaya devam etmesi bekleniyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar