

Suriye'deki YPG/PYD hedeflerini 9 gündür aralıksız vuran Fırtına Obüsleri teröristlerin mevzilerini yerle bir ediyor.







İlk olarak 13 Şubat'ta angajman kurallarını uygulayan TSK tarafından Kilis sınırında Suriye'deki YPG hedeflerine yönelik obüs atışları gece gündüz devam ediyor. Hatay'dan da yine YPG hedeflerine obüslerle atışlar sürüyor. Azez ve çevresindeki Minniğ Havaalanı ile Tel Rifat'taki mevzileri ağır darbe alan YPG'liler yer değiştirmeye başladı.



BAHOZ'UN KAMPI VURULDU







Obüsler ve füze atışları ile vurulan hedefler arasında PKK'lı teröristlerin eğitildiği Bahoz Erdal'ın yönetimindeki kampların da vurulduğu öğrenildi. Afrin ve çevresinde bulunan Türkiye'ye sızan PKK'lı teröristlerin eğitim aldığı Kibar, Jinderes, Raco kampları obüslerle yapılan atışlarda yerle bir oldu. Özellikle terör örgütü PKK ve YPG için kritik öneme sahip Kibar kampındaki teröristlerin burayı boşaltıp geri çekildikleri belirtildi.



DOKUZ GÜNLÜK BİLANÇO







Türk mühendislerin yaptığı Fırtına obüsleri ve T 122 çok namlulu roketatarların Kilis ve Hatay'dan yaptığı atışlar hedefleri imha etti. 9 gündür süren top ve roket atışlarında yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 350'nin üzerinde YPvG ve PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



SUR'A ORADAN GiDiYORLAR







Kibar Kampı'nda eğitilen bombacıların Türkiye'ye sızıp Diyarbakır Sur ile Şırnak'ın Cizre ilçelerinde güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) tuzağı hazırladıkları belirtildi. Aralarında Ankara bombacısı Salih Neccar'ın da bulunduğu terör örgütünün metropollere yönelik bombalı eylem militanlarının da yine bu kamplarda eğitildiği öğrenildi. Yeni angajman kuralları çerçevisinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemdePKK ve PYD'nin kamplarını vurmaya devam etmesi bekleniyor.