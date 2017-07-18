AGE OF EMPİRES 4, ÖNÜMÜZDEKİ AY TANITILABİLİR!
Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Gamescom'un başlamasına artık sayılı günler kaldı. Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan fuarda yine sektörün önde gelen isimleri boy gösterecek. İddialara göre bu dev etkinlikte Microsoft, Age of Empires 4 ile serinin fanların
Microsoft, geçtiğimiz gün Gamescom ile ilgili bir takvim paylaşmış ve 21 Ağustos'ta serinin 20. yılına özel bir etkinlik gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu etkinlikteki en dikkat çekici detay ise, Age of Empires serisi ile ilgili önemli bir haberin oyun severlerle paylaşılacağı bilgisiydi.
Oyun dünyasındaki bazı isimler bu detayı, yeni bir Age of Empires oyunu olarak yorumladı. Microsoft'un şu anda ilk Age of Empires oyununun yenilenen versiyonu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Fakat buna ek olarakAge of Empires 4 ya da farklı bir AoE oyunu gelir mi, işte orasını kestirmek biraz güç.
Sonuç olarak AoE serisi, RTS oyun türünde önemli bir yere sahip. Zira gerçek zamanlı strateji denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Age of Empires oluyor. Özellikle serinin ikinci oyunu ve bu oyun için çıkan ek paketlerin hayli tutulduğunu ve hatta hala oynanmakta olduğunu söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Bakalım Microsoft, serinin fanlarına nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Bunu önümüzdeki ay öğreneceğiz.
LG Q6 ekranı ve kamerası ile ön plana çıkacak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar