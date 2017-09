Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Gamescom'un başlamasına artık sayılı günler kaldı. Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan fuarda yine sektörün önde gelen isimleri boy gösterecek. İddialara göre bu dev etkinlikte Microsoft, Age of Empires 4 ile serinin fanların



Microsoft, geçtiğimiz gün Gamescom ile ilgili bir takvim paylaşmış ve 21 Ağustos'ta serinin 20. yılına özel bir etkinlik gerçekleştirileceğini belirtmişti. Bu etkinlikteki en dikkat çekici detay ise, Age of Empires serisi ile ilgili önemli bir haberin oyun severlerle paylaşılacağı bilgisiydi.



Oyun dünyasındaki bazı isimler bu detayı, yeni bir Age of Empires oyunu olarak yorumladı. Microsoft'un şu anda ilk Age of Empires oyununun yenilenen versiyonu üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Fakat buna ek olarakAge of Empires 4 ya da farklı bir AoE oyunu gelir mi, işte orasını kestirmek biraz güç.



Sonuç olarak AoE serisi, RTS oyun türünde önemli bir yere sahip. Zira gerçek zamanlı strateji denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Age of Empires oluyor. Özellikle serinin ikinci oyunu ve bu oyun için çıkan ek paketlerin hayli tutulduğunu ve hatta hala oynanmakta olduğunu söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Bakalım Microsoft, serinin fanlarına nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Bunu önümüzdeki ay öğreneceğiz.











