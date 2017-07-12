İngiltere Reklamcılık Standartları Kurumu (ASA), kadınların bikini bölgesine yönelik bir ağda ve traş köpüğü ürününün reklamlarını gelen bazı tepkiler sonrası yasakladı. Karara gerekçe olarak kadın vücudunun "aşırı cinselleştirilmesi" gösterildi.

KADIN KASIKLARININ YAKIN ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ KULLANILMIŞ

'Femfresh' adlı markanın reklamlarında kadınlar, mayo ve iç çamaşırlarıyla dans ediyor. ITV ve Channel 4 televizyon kanallarında da gösterilen reklamda kadınların kasıklarının yakın çekim görüntüleri kullanılmış. ASA yetkilileri, bu nedenle 17 kişiden reklamla ilgili şikayet aldıklarını açıkladı.

REKLAMDA KADINLARIN YÜZLERİ ÇOK AZ GÖRÜNÜYOR

Reklamda kadınların yüzlerinin çekildiği çok az sahne olduğu belirtildi ve kadınların giydiği mayo ve çamaşırlar benzerlerine oranla daha "teşhir edici" bulundu.

"PÜRÜZSÜZLÜĞÜ GÖSTERMEK İÇİN YAKIN ÇEKİM KULLANDIK"

'Femfresh' markasının sahibi olan İngiltere'deki Church & Dwight şirketi ise reklamın sorumsuzca ya da hakaret içeren görüntüler içermediğini savundu. Şirketten yapılan açıklamada, 18-34 yaş arası kadınların hedeflendiği reklamda, ürünün bikini bölgesinde pürüzsüzlük sağladığını göstermek için yakın çekimler yapıldığı vurgulandı.

"REKLAMLA İLGİLİ DOĞRUDAN ŞİKAYET ALMADIK"

Channel 4 ve ITV televizyonları ise doğrudan reklamla ilgili herhangi bir şikayet almadıklarını ve reklamın kadınları nesneleştirmediği konusunda Church & Dwight ile hemfikir olduklarını açıkladı.

Kaynak: haberinburada