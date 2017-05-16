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AĞBAL'DAN `YAPILANDIRMA ÖDEMESİ` UYARISI!


AĞBAL'DAN `YAPILANDIRMA ÖDEMESİ` UYARISI!
Tarih : 16 Mayıs 2017, 11:52
Puan Ver : Ağbal'dan `yapılandırma Ödemesi` Uyarısı!(7/10)4


Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçlarını yapılandıran herkesin taksit veya peşin ödemelerini bu ayın sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak." dedi.





Söz konusu uygulamayla vatandaşlara büyük imkanlar sağlandığına işaret eden Ağbal, bu imkanları kaybetmemek için ilk iki taksitin veya peşin ödemenin bu ayın sonuna kadar mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.



Yeniden yapılandırma uygulamasında ikinci taksitlerin ödenme süresinin ocaktan mayıs ayına ertelendiğini ve hem ilk taksit hem de peşin ödemelerini yapamayanlara yeni bir şans getirdiklerini anımsatan Ağbal, şunları kaydetti:



"Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak. Önümüzdeki ay başvurularını almayı planladığımız yeniden yapılandırma uygulaması, asla geçmişte yapılandıran borçları kapsamıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mutlaka borçlarını bu ayın sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Yine SGK prim borçlarının ilk taksitinin veya seçenler için peşin ödemelerin de bu ay içinde yapılması lazım. Getirilen tüm imkanlara rağmen ödenmeyen borçlar için gereken takibi başlatacağız."

 



 



kaynak:milliyet








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