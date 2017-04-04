AĞBAL: VERGİ İNDİRİMİ İÇİN TALEPLER GELİYOR, DEĞERLENDİRECEĞİZ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu ona bakacağız. Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz" dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar