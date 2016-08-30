

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şantaj ve himmetle elde ettiği mal varlıklarının envanteri çıkarıldı. Tapu daireleri ve bankalara yazı yazıldı. Maliye Bakanı hemşehrimiz Naci Ağbal, “Bu yolla ele geçen mallar devletin olacak” dedi.







FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin ardından devletin kılcal damarlarına sızan Paralel Yapı'nın ekonomi ayağına yönelik geniş çaplı operasyon sürüyor. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında el konulan vakıf, dernek ve okulların mal varlıkları tutanak altına alındı. Örgütün para transferleri de takip ediliyor. FETÖ ile bağlantılı tasfiyesi başlatılan tüm şirketler ve sendikaların muhasebe kayıtlarına el konuldu. Tapu daireleri ve bankalara yazı yazılarak, gerekli işlemlerin başlatılması talimatı verildi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, örgüte ait mal varlıkları ve banka hesaplarının envanterinin çıkarılıp tutanak altına alındığını söyledi.



