

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.







Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini belirten Ağbal, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüyen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de bu trendine devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüdüğünü kaydetti.







kaynak:habertürk