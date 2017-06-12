AĞBAL, BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ağbal, geçici vergi indirimleri, istihdam destekleri ve mali teşviklerin büyüme rakamlarında etkili olduğunu dile getirdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini belirten Ağbal, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüyen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de bu trendine devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüdüğünü kaydetti.
kaynak:habertürk
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