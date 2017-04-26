AĞBAL: BAZI VERGİLERİ KALDIRABİLİRİZ!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, piyasa derinliği için çalışma yaptıklarını ve bazı vergileri kaldırabileceklerini açıkladı. Ağbal ayrıca finansal piyasalara yeni enstrümanlar getirmek için düzenleme yaptıklarını da bildirdi.
İstanbul'da "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı"nda konuştu.
Ekonomide alınan tedbirlerin bütçe açığına etkisinin milli gelirin yüzde 0,74'ü olduğu bilgisini paylaşan Ağbal, "Kamu maliyesinde alacağımız tedbirler arz tarafına yansıyacak. Türkiye'de mali disiplin var ve sürecek. Almış olduğumuz tedbirler geçici. Tedbirlerin etkisinde oran gelecek yıl yüzde 0,38, 2019'da yüzde 0,30'a düşüyor" dedi. Ağbal tedbir ve teşviklerin etkisini göstermeye başladığını belirtti.
kaynak:milliyet
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