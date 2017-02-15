AĞAOĞLU'NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Sevgililer Günü'nü 24 yaşındaki sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile Uludağ'da geçirdi.
63 yaşındaki Ali Ağaoğlu ve balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü zirvede kutladı.
Bir süredir birlikte olan ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu özel gün için kış turizminin uğrak noktası olan Uludağ'ı tercih ettiler.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar