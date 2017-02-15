

63 yaşındaki Ali Ağaoğlu ve balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü zirvede kutladı.



Bir süredir birlikte olan ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu özel gün için kış turizminin uğrak noktası olan Uludağ'ı tercih ettiler.







kaynak:habertürk