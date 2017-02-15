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ağaoğlu'ndan sevgililer günü sürprizi

AĞAOĞLU'NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Sevgililer Günü'nü 24 yaşındaki sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile Uludağ'da geçirdi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 16:21
Puan Ver : Ağaoğlu'ndan Sevgililer Günü Sürprizi(8/10)5



63 yaşındaki Ali Ağaoğlu ve balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü zirvede kutladı.




Bir süredir birlikte olan ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu özel gün için kış turizminin uğrak noktası olan Uludağ'ı tercih ettiler.



 



kaynak:habertürk








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