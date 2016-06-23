

Ağaoğlu'nun Bakırköy'deki Central Park projesinin kapısına ikinci kez mühür vuruldu. Ali Ağaoğlu, “Yargıda hâlâ paralel kırıntıları var. Bizimle uğraşmaya devam ediyorlar. Ramazanda bin kişiyi kapının önüne koymak zorunda kaldım” dedi.







Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Bakırköy 46 ismiyle satışa çıkardığı projeye yargıdan ikinci durdurma kararı geldi. 2013 sonunda plan değişikliği nedeniyle Bakırköy Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda durdurulan ve iki yıllık dava sürecinin ardından Central Park adıyla satışa çıkan projenin kapısına yeniden kilit vuruldu. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, şubat ayında Danıştay'ın plan iptali kararını bozduğunu hatırlatarak, belediyenin tekrar yerel mahkemeye getirdiği davada, mahkemenin durdurma kararı verdiğini söyledi. Karara tepki gösteren Ağaoğlu, "Danıştay, projenin devam etmesi için kararı bozdu. Ancak yerel mahkeme bunu kabul etmeyerek tekrar Danıştay'a gitti. Zorunlu olarak durdurduğumuz şantiyede doğrular ortaya çıkar ve biz işimize kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.







"BİR ŞEY OLACAĞINI HİSSETTİM"







Yargıda hâlâ paralel kırıntılarının bulunduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Yerel mahkemelerde de bunlardan var. Bizimle uğraşmaya devam ediyorlar. Ben hak yemem, kul hakkından korkarım. Mübarek ramazan ayında onların yüzünden yaklaşık bin işçiyi kapının önüne koymak zorunda kaldım. 3 ay sonra bu olay çözülür ama kaybeden ülkemiz olur" diye konuştu. Ağaoğlu, projenin reklam kampanyasını bir süre önce durdurduklarını belirterek, şunları söyledi: "Central Park'ın lansmanını yaptıktan 2-3 gün sonra reklamları durdurduk. Böyle bir şey olacağını hissettiğim için satışları durdurdum. Kimseye ev satmadık."







İPTAL GEREKÇESİ NEYDİ?







Ağaoğlu'nun Bakırköy 46 projesi, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin kararıyla 2013 sonunda durdurulmuştu. Mahkeme, imar planı tadilatının yapı yoğunluğunu artırıcı ve donatı alanlarını azaltıcı fonksiyon ve yapılaşma hakkı getirdiğine hükmetmişti. İzah raporu ile onaylanan plandaki verilerin tutarsız olduğu sonucuna varılmıştı. Bakırköy 46 projesinin, yapı yoğunluğunu artıracağı, ulaşımı engelleyeceği, tarihi yarımada siluetini etkileyeceği iddia edilmişti.







SEBEP KAN UYUŞMAZLIĞI







Ağaoğlu Şirketler Grubu, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında 1.5 yıl önce finans sektöründen transfer edip İcra Kurulu Başkanlığı'na getirdiği Önder Halisdemir'le de yollarını ayırdı. Halisdemir'le birlikte göreve getirilen 4 kişilik ekibin de işine son verildiği öğrenildi. Yeniden yapılanma çerçevesinde gerçekleştirilen bu hamlenin 'kan uyuşmazlığı' nedeniyle yapıldığı belirtildi.







YA DEVAM EDECEK YA DA...







Bakırköy Belediyesi yetkilileri de projenin yeniden durdurulduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: "Belediye olarak açtığımız dava plan iptaliyle sonuçlandı. Şirketin Danıştay'a itiraz hakkı var. Buna göre ya devam edecek ya da yeniden planlanacak." Ali Ağaoğlu, şubat başında projede Danıştay'ın plan iptal kararını bozduğunu açıklamış, aynı planla yola devam edileceğini söylemişti. Proje 73 bin metrekare arazi üzerinde toplam bin 155 konut ve 12 villadan oluşuyor. Projenin satış hedefi ise 1.2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.