AĞAOĞLU ŞAŞIRTTI! ALEYHİNE BAŞLATILAN KAMPANYAYA DESTEK VERDİ
Ali Ağaoğlu, kendi aleyhine başlatılan "Ordu-Yason Burnu'nu Ağaoğlu'na yedirmeyiz" imza kampanyasına destek verdi.
Bir süredir gazetelerde ve sosyal medyada, "Ağaoğlu Yason Burnu'nu gezdi ve burada konut yapmayı düşünüyor" söylentisinin yayıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Çeşitli yayın organlarında yer alan bu tip haberler tamamen gerçekdışıdır. Arsa spekülasyonu yapanların yaydıkları söylentilere inanıp haber yapılıyor, imza toplanıyor. Karadenizli hemşehrilerimi uyarmak için ben de kampanyaya imza verdim" dedi.
HEM DESTEK VERDİ HEM YORUM YAPTI
Kampanyaya imza veren Ali Ağaoğlu bununla da yetinmeyip yorum sayfasına şunları yazdı "Ben de imza verdim. Söylentiler, Türkiye'nin her yerinde arsa spekülasyonu yapanların marifetidir, bunu herkes bilir. Belli ki, yanından bile geçmediğim o bölgede Ağaoğlu ismini kullanarak, suni bir değer artışı yaratılmak isteniyor. Karadenizli hemşehrilerimin zarar görmesini istemediğim için bu zorunlu açıklamayı yapıyorum".
"10 BİN KİŞİ BİR YALANIN ALTINA İMZA ATIYOR"
Yıldırım Holding sahiplerinden Mehmet Yıldırım'ın cenazesi için 16 Ekim'de Samsun'a gittiğini, dönüşte Ordu'da bir bardak çay içtiğini, bunun dışında Ordu'da bulunmadığını açıklayan Ağaoğlu şunları söyledi: "Sosyal medyada da kime hizmet ettiğini düşünmeden 10 bin kişi bir yalanın altına imza atıyor. Geçenlerde de bir köşe yazarı, Erzurum'a helikopterle gidip tarihi eserlere zarar verdiğimi yazmış. Erzurum'a hayatımda bir kez ve özel uçakla gittim. Hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden yazılan yazılara köşe yazısı diyorlar".
Kaynak: haberinburada
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