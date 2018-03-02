AĞAOĞLU, DEDE OLDUĞU HABERİNİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU! İŞTE TORUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, doğum gününden bir gün önce dede oldu. Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, torunuyla fotoğraf da çektirdi.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun büyük oğlu Alican'ın hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak gittiği 28 Şubat gecesi doğum sancıları vurunca Maslak Acıbadem Hastanesinde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Ağa, torununu kucağına alıp fotoğraf da çektirdi.
İşte Ağa'nın torunu:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
- Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
- 'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
- İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
- Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar