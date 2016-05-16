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ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 3 YARALI

Bursa'da akrabalarının düğününden dönen 3 arkadaşın kaza yaptığı araç ağaca çarparak ikiye bölünürken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:46
Puan Ver : Ağaca Çarpan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Yaralı(5/10)3


Bursa'da akrabalarının düğününden dönen 3 arkadaşın kaza yaptığı araç ağaca çarparak ikiye bölünürken, sürücü araç içinde sıkıştı. Sürücünün olay yerine gelen yakını sinir krizi geçirdi.



Kaza, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Zafer Bulvarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atıcılar Mahallesinden Gökdere Bulvarı istikametine gitmekte olan Serdar Aydın (38) idaresindeki 43 U 3952 plakalı otomobil yağıştan dolayı kayganlaşmış yolda kontrolden çıktı. Bir süre savrulan otomobil orta refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle neredeyse ikiye bölünen otomobilde Serdar Aydın sürücü koltuğunda sıkıştı. Bacağından ve başından yaralanan sürücü Aydın İtfaiye Kaza Kırım ve Umke Ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılarak ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayrıca otomobilde bulunan Bayram Özer ve Caner Delikli de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.








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