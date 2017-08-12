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Ağabeyinin Yerine Suçu Üstlenmişti, Yalanını Jandarma Ortaya Çıkardı!

AĞABEYİNİN YERİNE SUÇU ÜSTLENMİŞTİ, YALANINI JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI!

Mersin'de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. "Kazayı ben yaptım" diyerek suçu üstlenen sürücünün kardeşi, çelişkili ifade verince jandarma harekete geçti. Sürücü tutuklandı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Ağabeyinin Yerine Suçu Üstlenmişti, Yalanını Jandarma Ortaya Çıkardı!(8/10)4

Mersin'in Tarsus ilçesinde aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Sadık Karaboğa'ya otomobili ile çarparak ölümüne neden olan sürücü Harun Gezer'in yerine, 'Kazayı ben yaptım' diyerek suçu üstüne almak isteyen kardeşi Gülbey Gezer'in yalanını jandarma ortaya çıkardı. Sürücü Harun Gezer tutuklandı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOLA FIRLAMIŞ VE ARACIN ALTINDA KALMIŞTI

Kaza, Yenice Mahallesi merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen Sadık Karaboğa, bir anda park eden aracın arkasından yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen 30 yaşındaki Harun Gezer yönetimindeki 01 CAG 93 plakalı araç, küçük çocuk ve annesine çarptı. Kazada anne savrulurken, minik Sadık aracın altında sürüklendi. Sadık Karaboğa hayatını kaybetmiş annesi ağır yaralanmıştı.

SUÇU, SÜRÜCÜNÜN KARDEŞİ ÜSTLENMİŞTİ

Meydana gelen olay ile ilgili jandarma araştırma başlatırken, kısa bir süre sonra araç ile karakola giden Gülbey Gezer, 'Kazayı ben yaptım, direksiyonda ben vardım' dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER, YALANI ELE VERDİ

Gülbey Gezer'in çelişkili ifade vermesi üzerine araştırmayı derinleştiren jandarma, kamera kayıtlarının yapılan incelemeden sonra direksiyondaki kişinin teslim olan Gülbey Gezer'e benzemediğini belirledi. Bunun üzerine sorguya alınan Gülbey Gezer, evli ve iki çocuğu olan ağabeyini hapisten kurtarmak için suçu üstüne almaya çalıştığını itiraf etti.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gezer'in itirafı ve kamera kayıtlarının da kendisine uyumsuzluğunu belirleyen jandarma, sürücü Harun Gezer'i evinde yakaladı. Yapılan sorgulamasında ölümlü kazada direksiyondaki sürücünün kendisini olduğunu itiraf eden ve mahkemeye çıkarılan Harun Gezer tutuklandı.

YALAN SÖYLEYEN KARDEŞ SERBEST KALDI

Ağabeyinin suçunu üzerine almak isteyen ve bu nedenle güvenlik güçlerine yalan beyanda bulunan Gülbey Gezer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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