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Ağabeyi Tek Kurşunla Sinem'in Canına Kıydı
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ağabeyi tek kurşunla sinem'in canına kıydı

AĞABEYİ TEK KURŞUNLA SİNEM'İN CANINA KIYDI

İstanbul'da ailesinin zorla evlendirmek istemesine karşı çıkıp sevdiğine kaçan Sinem Ç.'yi Erzurum'dan gelen 2 ağabeyi tek kurşunla öldürdü. 20 gün önce 18'ine giren Sinem'in katilleri “Töremiz bunu gerektiriyor” dedi

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:12
Puan Ver : Ağabeyi Tek Kurşunla Sinem'in Canına Kıydı(6/10)8


İstanbul, Arnavutköy'de önceki gün Sinem Ç., töreye kurban edildi. Erzurum'da yaşayan ve 6 Mayıs'ta 18 yaşına giren Sinem Ç., 2 yıldır Ahmet B.'yle sevgiliydi. Ailesi, genç kızı başka biriyle evlendirmek istedi. Durumu sevdiği gence anlatan ve yaşının küçük olduğunu söyleyen genç kız, her şeyi göze alarak Ahmet B.'yle kaçtı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Erzurum'dan İstanbul'a gelen ve sevdiği kızı otogardan alan Ahmet B., onu Arnavutköy'deki ablasının evine yerleştirdi. Sinem'in ailesi, kaçak kızları için “töre gereği” ölüm kararı aldı.



‘SENİ DE GEBERTECEĞİZ'

Ağabeyleri ve enişteleri Erzurum'dan yola çıktı. Önce İzmir'e giden, buradan araç kiralayan İsmet ve Vedat Ç. ile enişteleri Bayram Ç. İstanbul'a geldi. Kısa sürede kız kardeşlerinin izini bulan ağabeyler, eve gidip Sinem'i dışarıya çağırdı. İddiaya göre ağabeylerinden Vedat Ç., genç kızı tek kurşunla vurarak öldürdü. Saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Hastaneye giden Ahmet B., genç kızın ağabeyleri tarafından arandı ve “Senin de sonun kardeşimiz gibi olacak bekle seni de geberteceğiz. O ölümü sen de tadacaksın” diye tehdit edildi.



 



kaynak:milliyet








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