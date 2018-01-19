AFYONKARAHİSAR'IN BİR ASIR ÖNCEKİ HALİ MAKETLEŞTİRİLDİ
Afyonkarahisar'ın bir asır önceki halini yansıtan "Maket Şehir" görenler tarafından büyük ilgi görüyor.
Afyonkarahisar'ın bir asır önceki halini yansıtan "Maket Şehir" görenler tarafından büyük ilgi görüyor.
GECE VE GÜNDÜZÜ AYRI
Kentin 1900'lü yıllarına ait maketini yapan Afyonkarahisar Belediyesi, çalışmalarını tamamladı. Maket Şehir'de kentin hem gündüzünü, hem de gecesini bütün dinamikleri ile görmek mümkün. Amasya'dan sonra Türkiye'de ikincisi yapılan ve 114 metrekare alana sahip olmasıyla alanında tek olan 1/100 ölçekli Afyonkarahisar maketi Kent Müzesi'nde beğeniye sunulacak. Gündüz ve ayrıca gece ışıklandırması olan maketin etrafında gezi parkuru bulunuyor.
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ve beraberindekilerle birlikte çalışmaları tamamlanan Maket Şehir'de incelemelerde bulundu.
1900'LÜ YILLARDAKİ FOTOĞRAFLARDAN YARARLANILDI
1900'yıllarda çekilen fotoğraflardan yararlanılarak yapılan maket şehir, benzerlerinden farklı olarak sadece mekanları ve mimariyi yansıtmak yerine yaşayan bir Afyonkarahisar'ı gösterecek biçimde tasarlandı. Tarihi Afyonkarahisar Kalesini çevreleyen 1900'lü yılların şehir dokusu ve kültürel yapısını birebir yansıtan nostaljik görünümüyle Kent Müzesi'nde ziyaretçilerini bekleyecek.
Kaynak: haberinburada
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