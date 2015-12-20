

Kaza Sabah 04.00 sıralarında afyonkarahisar-İzmir karayolu 33. kilometresi Güney Beldesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız ve gizli buzlanma yüzünden meydana gelen kazada Ercan Ç, yönetimindeki 21 AD 858 plakalı yolcu otobüsü Güney Beldesi çıkışına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.







Kazada, Zöhre Murat (79) ve Ali Adıgüzel (26) isimli yolcular hayatını kaybederken 23 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda Jandarma, 112 Acil Servis ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere sevk edildi.











Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarılırken, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ise Sinanpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.







Kazanın ardından otobüs şoförü Ercan Ç.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.