

Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunma amacıyla yerli telefon kullanma kampanyası başlattı.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, Başta Belediye Daire Müdürlerine, Mülki İdari Amirlerine, İl Milletvekillerine, İl protokolüne ve siyasi ayrım gözetmeksizin Mecliste temsil edilen muhalefet parti il başkanlarına hediye edildi. Bu vesile ile tüm Türkiye'ye yerli telefon kullanılması için çağrıda bulunduklarını belirten Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, “Ülkemi seviyorum, yerli telefon kullanıyorum” dedi.



Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye'nin cari açığının kapanmasında yerli cep telefonu kullanımın önemini vurgulamak ve tüm Türkiye'ye örnek olmak için 100 adet Vestel Venus V3 5070'i,başta Belediye daire müdürleri olmak üzere Mülki İdari Amirlere, il protokolüne ve muhalefet parti başkanlarına hediye etti. Şehrin önde gelen isimlerine yerli telefon hediye ederek farkındalık yaratmayı amaçlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu kampanyada Türkiye'nin gururu Vestel Venus'ü tercih etti.



Burhanettin Çoban: “ Yerli Telefon Kullanılması için Türkiye'nin 81 İline Çağrıda Bulunuyoruz ”



Basın toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ortalama iki yılda bir kez değiştirdiğimiz cep telefonları, Türkiye'nin cari açığını olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye'nin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri cari açık. 2016 yılsonu itibarıyla 55 milyar dolar olan cari açığın ciddi bir bölümü ithal cep telefonundan kaynaklanıyor. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bu soruna dikkat çekmek adına başlattığımız kampanya ile yerli üretim cep telefonu kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz.



Öncelikle şahsım olmak üzere başkan yardımcılarım ve tüm daire müdürlerim Türkiye'nin akıllısı Venus'ü kullanmaya başladık. Bizler yerli markalarımızı destekler ve kullanırsak teknoloji alanında sesimizi daha çok duyurabileceğimiz gibi mühendislerimizin, iş adamlarımızın, emekçilerimizin de en kaliteli ve en güzel cep telefonunu üretecek bilgi, beceri, yetenek ve cesarete sahip olduğu anlaşılacaktır. Yeter ki bizler ülkemiz değerlerine sahip çıkalım.



Teknoloji devi Vestel'in ürettiği Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus'ü; gerek performansı gerekse fiyatı açısından dünya devleri ile başa baş yarışan bir ürün olarak gördüğünü belirten Çoban: “Vestel, Venus ile Türk ekonomisine sağladığı katkı küçümsenemez. Venus, hem yerli üretim sayesinde yabancı markalı cep telefonu ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine katkıda bulunuyor, hem de akıllı cep telefonu ihracatıyla birlikte ülkenin ihracat kapasitesini artırma yönünde önemli adımlar atıyor. Ülkemi seviyorum, yerli cep telefonu kullanıyorum kampanyamızın ilk adımını şehrimizin Mülki İdari Amirlerine, milletvekillerine, il protokolüne ve muhalefet parti il başkanlarına ve Afyonkarahisar Belediyesi daire müdürlerine Venus V3 5070 hediye ederek atıyoruz. İnanıyorum ki; bizler Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus'ü kullanarak tüm Türkiye'ye örnek teşkil edeceğiz. Bu vesile ile 81 ilimizin Belediye Başkan'larına kampanyaya destek vererek yerli telefon kullanımını yaygınlaştırmaları için çağrıda bulunuyorum.” dedi.



Turan Erdoğan: “Kendimize güvenelim, en iyi teknolojiyi üretiyoruz.”



Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlediği basın toplantısına davetli olarak katılan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; böylesine önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek; “Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı teknoloji şirketleri arasında yer alan bir marka olarak; Türkiye'nin ilk ve tek yerli telefonu Venus'ü bundan 2 yıl önce kullanıcılarımızla buluşturduk. Vestel City'deki mühendislerimiz ve 1400 kişilik Ar-Ge kadromuzla yerli tasarım ve üretimin bir eseri olarak büyük bir başarıya imza attık. Geçen 2 yıl boyunca farklı modeller ile Venus'ün özelliklerini geliştirerek, tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Yeni model üretirken hem trendleri takip ediyor hem de tüketicilerimizin geri bildirimlerini dikkate alıyoruz.” şeklinde konuştu.



Türkiye'nin ilk akıllı telefonu Venus; dünya markalarıyla rekabet eden tasarımı ve teknolojisi ve ulaşılabilir fiyatıyla tercih sebebi olduğunun altını çizen Turan Erdoğan; “Venus aynı zamanda yabancı markalı telefon ithalatını azaltarak cari açığın azalmasına yardımcı olacak büyük bir fırsat. Ülkemizin ihracat kapasitesinin artırılmasına önemli katkıda bulunduğuna inandığımız Venus; önemli bir iş hacmi yaratıp istihdama ve Türkiye'ye büyük bir katma değer sağlıyor. Venus bu ülkenin gurur kaynağı. Venus'ün Türkiye'ye kazandırdıklarının farkında olarak böylesine önemli bir destek veren Afyonkarahisar Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.



