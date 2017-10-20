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AFYONKARAHİSAR'DA TUR OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 23 YARALI


Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 23 Yaralı
Tarih : 20 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü İle Tır Çarpıştı: 23 Yaralı(8/10)4

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR'ın çarptığı kazada, 23 kişi yaralandı. Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kazanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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