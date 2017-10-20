AFYONKARAHİSAR'DA TUR OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 23 YARALI
Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR'ın çarptığı kazada, 23 kişi yaralandı. Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kazanın yaşandığı bölgeden fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İdlib'te Önemli Gelişme! Tsk Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu
- Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor
- 15 Temmuz Gecesine Ait İlk Kez Yayınlanan Görüntüler! Akın Öztürk, Üniformasıyla Kamerada
- Yardımcısı Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Barzani'den İlk Yorum: Karar Siyasi!
- Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Avrupa Liginde Fener'i Eleyen Vardar, Şimdi Tanınmaz Halde
- Feneri Eleyen Vardar, İspanyol Rakibinden Yarım Düzine Gol Yedi
- Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu
- Eski Galatasaraylı Sneijder'in Formasını Giydiği Nice, Lazio'ya 3-1 Yenildi
- Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Milan'ı Uzatmalarda 92-86 Yendi.
DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna'da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada!
- Barzani Yönetimi Duyurdu: Kerkük'ten 57 Bin Sivil Göç Etti
- Kerkük'te Terörle Mücadele Polislerine Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 4 Polis Yaralandı
- 11 Yaşındaki Gitanjali Abd'nin En Genç Bilim İnsanı Oldu
- Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar