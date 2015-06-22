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AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI


AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Tarih : 22 Haziran 2015, 09:18
Puan Ver : Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı(7/10)6


Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece geç saatlerde kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Efeli kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Kent merkezi ile Erkmen Beldesi arasında toplu taşıma şoförlüğü yapan Muhammet Emin A. yönetimindeki 03 AY 601 plakalı midibüs, kavşakta Mine K. yönetimindeki 03 YA 516 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan midibüs orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada Mine K., Muhammet Emin A., Serpil Kuytu, Gazi Oruç ve Muhammet Ali Aladağ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mine K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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